Ist Trinkwasser in Merseburg und Kommunen zu teuer?

Merseburg - Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem Jens Bühligen (CDU) der Kragen platzt. Aktuell kritisiert Merseburgs Oberbürgermeister die Gewinnausschüttung bei der Midewa, denn die geht nur an einen einzigen Gesellschafter, die Veolia. Deshalb hat Bühligen auch einen gepfefferten Brief an den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Midewa GmbH geschrieben, der der MZ vorliegt.

Trinkwasser in Merseburg und südlichen Kommunen zu teuer?

„Wenn die Leute in Merseburg oder den anderen Kommunen den Wasserhahn aufdrehen, dann klingelt in Paris die Kasse“, sagt Bühligen. Die Gewinnausschüttung von rund 5,15 Millionen Euro jeweils für 2019 und 2020 aus der Trinkwasserversorgung der Kommunen im südlichen Sachsen-Anhalt hält er für viel zu hoch. „Und deshalb lehne ich das ab“, wie er auch in seinem Brief an den Aufsichtsrat schrieb.

Die sehr hohe Gewinnausschüttung sei mit besonderen Leistungen von Veolia für die Midewa begründet worden. Die Midewa kaufe das Trinkwasser ein und verteile es zum Endverbraucher. „Besondere Leistungen, die nur Veolia erbringen kann, sind dafür nicht ersichtlich.“ Bühligens Forderung lautet deshalb: „Die Gewinnausschüttung an Veolia muss bis einschließlich 2022 auf ein verhältnismäßiges Maß reduziert und die Investition in die Netze erhöht werden.“

Midewa-Chef ist empört über Beschwerde von Merseburgs OB

Merseburg und der AZV Merseburg halten aktuell vier Prozent der Anteile an der Midewa. Würden sie von den Ausschüttungen profitieren, wären das pro Jahr nach aktuellem Stand rund 200.000 Euro, rechnet Bühligen vor. „Und für diese Summe darf ein OB schon mal seinen Hintern bewegen, finde ich.“

Uwe Störzner, Geschäftsführer der Midewa, ist außer sich. Denn die Midewa halte sich lediglich an Verträge. „Das weiß Herr Bühligen auch.“ Als das Unternehmen vor vielen Jahren kurz vor der Zerschlagung stand, habe Veolia das beste Angebot von insgesamt 15 Bewerbern abgegeben. „Die haben in ein Unternehmen, das fast mausetot war, 36 Millionen reingesteckt und dafür 25,1 Prozent bekommen“, sagt Störzner.

In vielen Kommunen laufen Ende 2022 die Trinkwasserkonzessionen der Midewa aus

Darüber hinaus habe Veolia einer sofortigen Wasserpreissenkung von damals 29 Pfennigen zugestimmt, was einer weiteren Investition von 16 Millionen Euro gleichgekommen sei. Mit Beschluss vom Juni 2000 hätten alle Gesellschafter außerdem zugestimmt, auf ihre Ergebnisbeteiligung zu verzichten. Diese Vereinbarung endet 2022.

In vielen Kommunen laufen Ende kommenden Jahres die Trinkwasserkonzessionen der Midewa nach 25 Jahren aus. Deshalb stellen sich viele Verwaltungen aktuell die Frage, wie es ab 1. Januar 2023 weitergehen soll. Will man den Vertrag mit dem bisherigen Versorger Midewa fortsetzen oder das Ganze in eigene, kommunale Hände nehmen? Und wie könnte das funktionieren?

Stadtwerke Merseburg planen das Geschäft zu übernehmen

In der Kreisstadt Merseburg hat man bereits verschiedene Möglichkeiten abgeklopft. Eine Idee: Ein Eigenbetrieb könnte diese Aufgabe übernehmen. „Doch dafür wäre der Aufwand zu hoch“, sagte OB Bühligen. Man habe auch an einen Zweckverband gedacht und ausgelotet, ob vielleicht der Abwasserzweckverband ein Partner sein könnte.

Jetzt haben laut Bühligen jedoch die Stadtwerke Merseburg, eine 100-prozentige Tochter der Stadt, das Signal gegeben, dass man bereit sei, das Geschäft zu übernehmen. Es habe dazu eine Sitzung und einen Beschluss gegeben, der allerdings noch nicht endgültig sei.

Kommunale Trinkwasserversorgung hätte Vorteile für die Stadt

„Allerdings ist jetzt vor allem noch die Frage zu klären, zu welchem Preis die Stadtwerke Merseburg die Anlagen vom bisherigen Versorger übernehmen könnten“, sagt Bühligen. Da das eine sehr bedeutende Frage sei, habe er ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. „Möglicherweise haben wir Ende April/Anfang Mai bereits ein Ergebnis“, sagt der OB.

Der Vorteil einer kommunalen Trinkwasserversorgung aus seiner Sicht: „Die Bürger würden denselben Preis wie bisher bezahlen, aber der erwirtschaftete Gewinn würde in der Stadt bleiben und nicht in ein anderes europäisches Land gehen.“ Veolia ist ein börsennotiertes Unternehmen, mit Sitz in Paris und Geschäftsschwerpunkten in den Bereichen Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung und Energieversorgung.

Entscheidung für Trinkwasserversorger ist nicht einfach

Auch Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) kündigte jüngst dem Stadtrat an, dass sich dessen Mitglieder noch in diesem Jahr kritisch mit dem Thema Trinkwasser auseinander setzen müssen. Unter anderem in Sachen Trinkwasserkonzession.

Nette erklärte, dass er das Institut für Wasserwirtschaft Halbach, mit dem die Stadt zusammenarbeitet, damit beauftragt hat, zu untersuchen, wie die Trinkwasserversorgung in Eigenregie aussehen könnte. Es soll dem Stadtrat eine Entscheidungsgrundlage liefern. „Denn hier müssen wir letztlich abwägen“, so der Bürgermeister. Es sei keine einfache Entscheidung, die zu fällen ist. „Sie ist richtungsweisend für die nächsten 20 Jahre.“

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen - hier ist die Midewa aktuell ebenfalls der Trinkwasserversorger - hat bereits im Mai 2020 beschlossen, den Konzessionsvertrag für die Ortsteile Stadt Bitterfeld, Holzweißig, Rödgen und Zschepkau zum 1. Januar 2023 auf die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen zu übertragen. (mz/Undine Freyberg)