Die zehnjährige Johanna aus Reinsdorf bei Wittenberg leidet an Muskeldystrophie. 2023 hat sie mit ihrer Mutter um Spenden für eine Assistenzhündin gebeten. So hat sich das Leben mit dem Tier verändert.

Reinsdorf/MZ. - „Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, als am 23. November Alexa durch die Tür kam und sich zu Johanna begab.“ Die Assistenzhündin könnte im Leben der achtjährigen Johanna eine herausragende Rolle einnehmen, denn das Mädchen aus Reinsdorf leidet an Gliedergürtel-Muskeldystrophie. – So begann im Dezember 2023 in der MZ eine Geschichte von einem tapferen Kind und seiner starken Mutter, die versuchen, dem Leben trotz der schweren Erkrankung das Beste abzugewinnen. Eineinhalb Jahre später bestätigen sie im Hinblick auf Hündin Alexa den Eindruck von einst: „Es war Liebe auf den ersten Blick – bei uns allen.“