Halle (Saale)/MZ. - Und dann kam Corona. „In dieser Zeit waren wir alle Suchende, wir alle“, sagt Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Arnim Willingmann (SPD). Professor Thomas Moesta, scheidender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, „war damals in einzigartiger Art und Weise dabei, die Politik aufzurütteln“, ruft er am Montag allen in Erinnerung, die zu Moestas offizieller Verabschiedung aus Halle gekommen sind. Zum Monatsende verlässt der Klinikmanager das Krankenhaus auf eigenen Wunsch, um in seiner Heimatstadt Hannover als medizinischer Geschäftsführer für den niedersächsischen Diakonie-Konzern Diakovere tätig zu sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.