Eines der gefluteten Tagebaurestlöcher im Geiseltal ist heute der private Runstedter See. Der Besitzer plant seit Jahren am Ufer Wohnhäuser, Ferienhäuser sowie einen Campingplatz. Nun hat sich der Ortschaftsrat Großkayna mehrheitlich gegen diese Pläne ausgesprochen. Wie es mit dem Projekt weitergeht.

Ist Bebauung am Ufer des Runstedter Sees von Großkaynaern nicht gewollt?

Grosskayna/MZ. - Ein neues Baugebiet für 70 Wohneinheiten, ein Teil davon als Feriendomizil, sowie einen Campingplatz für 60 Stellplätze möchte die Firma T und K Invest GmbH als Besitzer des Runstedter Sees in Großkayna am Süd- sowie Süd-Ost-Ufer errichten. Der Ortschaftsrat Großkayna war jetzt der erste, der dazu angehört wurde. Am Ende sprachen sich drei der fünf Räte dagegen aus.