22 Schülerinnen nehmen an einem internationalen Tanzworkshop teil. Am Donnerstag zeigen sie ihre eigene Choreografie, die sie mit Unterstützung eines Tänzers aus New York entwickelt haben.

Merseburg/MZ - Für 22 Neuntklässlerinnen des Herdergymnasiums in Merseburg sieht der Schulalltag derzeit ein bisschen anders aus, als im Normalfall. Statt in den Unterricht geht es für sie täglich vier Stunden lang in einen Tanzworkshop. Razvan Stoian von einer New Yorker Tanzkompanie unterrichtet die Schülerinnen im Ausdruckstanz, auch Contemporary genannt. Die Mädchen erarbeiten mit seiner Unterstützung eine eigene Choreografie. Diesen Donnerstag, 12. Oktober, zeigen die Schülerinnen dann ihren Tanz bei einer Aufführung ab 18 Uhr im Volkspark Halle, zu dem Eltern und Freunde herzlich eingeladen sind.