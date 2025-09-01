Für Inklusion und Gemeinschaft Inklusive Bikerfahrt im Saalekreis: Mit Herz und Helm
Bikerinnen und Biker mit fast 50 Fahrzeugen beteiligten sich am Samstag, 30. August, an der inklusiven Rundfahrt durch den südlichen Saalekreis.
Merseburg/MZ. - „Wenn ich auf meinem Trike fahre und Florian im Rückspiegel angucke, strahlt er die ganze Zeit“, sagte Carmen Ullrich aus Bündorf. Am Samstag ermöglichte sie dem 29-Jährigen aus Leuna, der am Angelman-Syndrom leidet, einer seltenen neurogenetischen Erkrankung, ein schönes Fahrerlebnis durch den südlichen Saalekreis. Die Freude, die Florian dabei zeige, gebe ihr unheimlich viel zurück, erklärte die 66-Jährige. Sie und ihr Mann Ingo, der ebenfalls ein Trike fährt, hätten schon mehrfach an der Motorradausfahrt, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt, teilgenommen.