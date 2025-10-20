In Zöschen nimmt die Anzahl streunender Katzen rasant zu. Das bringt nicht nur Probleme für die Bürger, sondern auch für die Katzen. Viele der Tiere werden infolge von Inzucht geboren und leben mit Krankheiten auf der Straße. Wie Anwohner die Situation einschätzen.

Immer mehr verwilderte Katzen in Zöschen: Was Anwohner nun fordern

In Zöschen sind derzeit vermehrt Straßenkatzen wie diese unterwegs. Viele von ihnen sind durch Krankheiten geplagt oder infolge von Inzucht geboren.

Zöschen/MZ. - Vorsichtig kommt eine kleine schwarz-braun getigerte Katze aus einem Busch hervor. Schnellen Schrittes rennt sie plötzlich über die Straße – ein heranfahrendes Auto kann gerade so bremsen. Kein Einzelfall in Zöschen, wo derzeit immer mehr streunende und verwilderte Katzen auf den Straßen unterwegs sind. Erst jüngst wurde im Stadtanzeiger von Leuna über das Thema berichtet, nachdem eine besorgte Bürgerin im Ortschaftsrat Zöschen darauf aufmerksam gemacht hatte.