Grundlagen fürs Brändelöschen lernen Nachwuchskameraden bereits in der Kinderfeuerwehr, wie hier in Schafstädt.

Saalekreis/MZ. - Kinder- und Jugendfeuerwehren in Sachsen-Anhalt erfreuen sich großer Beliebtheit. Vergangenes Jahr zählten sie 17.900 Mitglieder – so viele wie noch nie. Auch im Saalekreis sind die Zahlen seit Jahren steigend, sagt Kreisbrandmeister Marcus Heller. „Es hat sich viel entwickelt, es wurden einige neue Kinder- und Jugendfeuerwehren gegründet.“ 2013 hatte es im Saalekreis 88 Jugend- und 52 Kinderfeuerwehren gegeben. 2023 zählte der Kreis 92 Jugend- und 75 Kinderfeuerwehren. Die Mitgliederzahlen stiegen im selben Zeitraum von 806 auf 1.203 im Jugendbereich. Bei den Kindern sind die Zahlen von 554 auf 875 angestiegen.

Auch in Leuna haben sich in den vergangenen Jahren neue Kinderfeuerwehren gegründet. Seit 2022 gibt es etwa die „Löschfrösche“ von der Ortswehr Kötzschau. „Die Kinderfeuerwehr hat sich bemerkenswert entwickelt. Das ist ein super Trend“, zog Stadtwehrleiter Matthias Forst jüngst Bilanz, als er den Jahresbericht der Leunaer Feuerwehr vorstellte. Man arbeite mit Wartelisten, weil man die hohe Nachfrage gar nicht abdecken könne. Auch andere Städte und Gemeinden müssen beim Feuerwehrnachwuchs mit Wartelisten arbeiten, wie zum Beispiel in Merseburg und Schkopau.

„Der Mitgliederboom ist natürlich etwas schönes, doch er stellt die Wehren auch vor Herausforderungen“, betont Kreisbrandmeister Heller. Beispielsweise sei der Platz in den Gerätehäusern oft knapp und es sei schwierig, genügend Betreuer zu finden. Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sei nicht für jeden etwas. Die Aufgabe ist mit viel Verantwortung und Zeit verbunden. „Man muss die Dienste vorbereiten, nachbereiten, kommuniziert mit den Eltern. Und die meisten machen das ja noch zusätzlich zum aktiven Einsatzdienst.“

In Kötzschau sind 2022 die „Löschfrösche“ an den Start gegangen. (Foto: Katrin Sieler)

Diese Problematik kennt auch René Teuber, Gemeindejugendwart in Schkopau. Dort hat jede Ortswehr schon seit Jahren sowohl eine Kinder- als auch eine Jugendfeuerwehr. Insgesamt seien das 108 Kinder und 129 Jugendliche. Es könnten noch mehr sein, doch in einigen Ortswehren können mangels Betreuer nicht mehr Mitglieder aufgenommen werden. „Man geht ja nebenbei auch noch arbeiten.“ Und eine solche Aufgabe sei nicht mit jedem Job so einfach zu vereinbaren.

Die Nachwuchsarbeit sei viel mehr, als die Dienste mit den Kindern und Jugendlichen durchzuführen, betont Teuber. Man müsse etwas dafür tun, um den Nachwuchs für sich zu gewinnen und bei der Stange zu halten. „Wir fahren im Sommer baden, veranstalten Weihnachtsfeiern für die Kinder und Jugendlichen oder machen mal einen Ausflug in den Kletterpark.“ Jetzt am Wochenende steht das jährliche große Zeltlager der Gemeindefeuerwehr am Wallendorfer See in Burgliebenau an. Die Schwierigkeit sei nicht, die Kinder und Jugendlichen zu gewinnen, sondern diese dann auch zu halten. Gerade während der Pubertät seien für die Jugendlichen oft andere Themen wichtiger. Ähnliches berichtet auch Dirk Grötzsch, Stadtwehrleiter in Merseburg: „Viele verlieren wir in der Übergangszeit, wenn die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind.“ Gründe seien etwa der Start einer Ausbildung.

Kreisbrandmeister Heller ist übrigens zufrieden mit den Übergangszahlen. Laut ihm seien es aktuell rund zwei Drittel der Nachwuchskameraden im gesamten Saalekreis, die aus einer Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übergehen. „Der Sprung ist deutlich besser als in den vergangenen Jahren.“ Doch auch da sei die Kunst, die Kameraden dann auch langfristig zu halten.