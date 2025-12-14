Stephan Reichardt ist seit 35 Jahren beim Hockey in Leuna aktiv, seither Spieler und inzwischen Vorsitzender und Trainer. Was er dem Nachwuchs mitgeben will und wie er sich engagiert

Stephan Reichardt ist Spieler, Trainer und Vorsitzender beim Hockey Leuna. Auf dem Kunstrasenplatz in Leuna oder in der heimischen Sporthalle fühlt er sich sichtlich wohl.

Leuna/MZ. - „Ich hatte immer Glück, dass ich das Fangnetz Hockey hatte und Menschen, die an mich geglaubt haben“, erzählt Stephan Reichardt. Schließlich war er früher ein Rabauke, erinnert er sich. Mittlerweile ist der 41‑Jährige Vorsitzender und Trainer beim Hockey in Leuna und auch als Spieler zieht es ihn wöchentlich aufs Feld oder in die Halle.