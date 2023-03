In Merseburg wurden offenbar unzählige Bäume rund um die frühere Sekundarschule widerrechtlich abgeholzt. Stadt und Landkreis waren nicht informiert. Merseburgs OB ist entsetzt.

Kahlschlag in Merseburg- West - Gelände sieht aus wie Mondlandschaft

Kahlschlag auf einem Grundstück in Merseburg-West an der Otto-Lilienthal-Straße. Auf dem unteren Foto kann man sehen, wie groß der Baum war, der hier abgeholzt wurde.

Merseburg/MZ - Das Gelände an der ehemaligen Sekundarschule in Merseburg-West war zum Teil dicht mit Bäumen bewachsen. Jetzt sieht es aus wie eine Mondlandschaft. In Zeiten von Klimawandel und Erderwärmung fragt man sich, wer das genehmigt hat.