Das trübe Wetter konnte die Stimmung vor Ort nicht verhageln. Stattdessen wurde am Freitag die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg feierlich eröffnet. Gedankt wurden vielen, vor allem aber den Ehrenamtlichen.

Bad Dürrenberg - Die Schaufel halten am Eröffnungstag der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg nur noch die Ehrengäste in der Hand. Symbolisch haben Ministerpräsident Reiner Haseloff, Wirtschaftsminister Sven Schulze und Landtagsabgeordneter Frank Bommersbach (alle CDU) gemeinsam mit Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) und Laga-Geschäftsführer Michael Steinland ein paar Blümchen in ein Hochbeet auf der Bühne gesetzt.