Industrieelektriker Hubert Zak von Actemium Contracting in Leuna wurde bei der IHK-Bestenehrung als einer der besten Azubis des Landes ausgezeichnet. Welchen besonderen Weg er zu seinem Beruf nahm und was ihm diese Auszeichnung bedeutet.

IHK-Bestenehrung: Azubi aus Leuna als einer der Besten des Landes ausgezeichnet

Hubert Zak (2. von l.) wurde bei der IHK-Bestenehrung in Halle als einer der besten Azubis ausgezeichnet.

Leuna/MZ. - „Ich habe gar nicht erwartet, dass ich es so weit schaffe, auf einer Bühne mit den besten Azubis zu stehen“, erzählt Hubert Zak, der vor Kurzem seine Ausbildung zum Industrieelektriker bei Actemium Contracting in Leuna abgeschlossen hat. Er hat diese jedoch nicht einfach nur absolviert, sondern tat dies als einer der besten des gesamten Landes. Für diese Leistung wurde er Anfang der Monats bei der IHK-Bestenehrung in Halle ausgezeichnet.