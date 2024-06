Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Obhausen/MZ. - Der Hundesportverein Obhausen wurde am 25. Februar 1994 mit 16 Mitgliedern gegründet. In der ehemaligen Eisdiele im Ort, die wie eine kleine Gaststätte war, ging das vonstatten, erinnert sich Lutz Weidemann, der Gründungsmitglied und seit 2022 der 1. Vorsitzende ist. Der Hundesportverein hatte also im Februar 30. Geburtstag. Den wollen die Mitglieder am Samstag, den 8. Juni, mit möglichst vielen Gästen auf dem Hundeplatz in Obhausen feiern.