Hotline beim Saalekreis ist überlastet

Merseburg/MZ - Die Corona-Hotline des Landkreises ist aufgrund der hohen Fallzahlen überlastet und häufig nicht erreichbar, teilt der Landkreis mit. Aus diesem Grund werde darum gebeten, von weiteren Anrufen abzusehen und Anfragen an das Gesundheitsamt per E-Mail an corona@saalekreis.de zu richten.

Um diese Anliegen schnell bearbeiten zu können, würden die vollständigen Kontaktdaten, wie Vor- und Nachname, Anschrift sowie Telefonnummer, benötigt, heißt es. In diesem Zusammenhang weist der Kreis auch auf die gültigen Corona-Regeln hin. Diese seien online unter www.saalekreis.de/de/coronavirus.html nachzulesen. Dort fänden sich auch Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Corona.

Ab sofort seien zudem im Saalekreis Voranmeldungen für Impftermine mit dem neuen Covid-19-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax möglich, heißt es weiter. Das Voranmeldesystem richte sich zunächst allerdings ausschließlich an Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 16. März 2022 betroffen seien. Dies seien insbesondere Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Für die Anmeldung sind daher folgende Bedingungen zu erfüllen: Nachweis über Wohnsitz oder Arbeitsstätte in Sachsen-Anhalt sowie eine Arbeitgeberbescheinigung, welche die einrichtungsbezogene Impfpflicht bestätigt.

Eine Voranmeldung für die Impfstellen im Saalekreis ist ab sofort über die Internetseite des Kreises unter: www.saalekreis.de/de/corona-impfung-im-saalekreis.html und die Hotline unter: 0391/24 36 99 71 möglich. Sobald der Impfstoff verfügbar sei, würden die Registrierten zur Terminbuchung benachrichtigt, so die Information.