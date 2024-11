Sechs ausländische Studierende können den Beginn ihres Studiums an der hiesigen Hochschule nur von der fernen Heimat aus verfolgen.

Ausländische Studierende an der Hochschule

Schkopau/MZ. - Die Hochschule Merseburg hat einen guten Ruf weit über die deutschen Grenzen hinaus. Viele ausländische Studierende beginnen jedes Jahr hier ihre akademische Ausbildung. Aber nicht alle können dabei von Beginn an vor Ort in Merseburg sein, denn sie haben Schwierigkeiten, ein Visum, also eine Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, zu erhalten.