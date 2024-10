Merseburg/MZ. - Es gab Beatles-Klänge und Wende-Anekdoten: Im voll besetzten Merseburger Dom haben Vertreter der Hochschule Merseburg am Dienstagnachmittag das Wintersemester 2024/25 feierlich eröffnet. Laut Rektor Markus Krabbes erwartet die Hochschule in diesem Jahr weit über 750 Studienanfänger. Bis kurz vor Semesterstart hätten sich 686 Erstsemester an der Hochschule eingeschrieben, sagte Krabbes während der feierlichen Immatrikulation, mehr als ein Drittel davon komme aus dem Ausland. Entsprechend hatte Krabbes auch ein paar Grußworte auf Englisch in seine Rede eingebaut. Im Herbst vergangenen Jahres sah es ähnlich aus, damals hatte die Hochschulverwaltung bis zur feierlichen Immatrikulation 676 „Erstis“ gezählt.

