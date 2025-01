Die große Post in der König-Heinrich-Straße wird in der ersten Jahreshälfte schließen, doch Rettung ist schon da. Warum sich der Geschäftsinhaber gern mit den älteren Kunden unterhält.

Merseburg/MZ. - Die große Post in der König-Heinrich-Straße schließt. Und das noch in der ersten Jahreshälfte. Für viele Kunden eine Problem. Doch in der König-Heinrich-Straße hat bereits ein neuer Partner-Shop eröffnet. Wenn man so will: eine kleine Post.