Merseburg/MZ. - Die Herbstferien haben begonnen und am Mittwoch hieß es im Merseburger Dom: „Wir erklimmen 1.000 Jahre Turmgeschichte“. Fünf Kinder zwischen acht und elf Jahren kamen, um den Dom und seine Geschichte zu bestaunen. Entlang der Spuren der Vergangenheit haben sie eine Turmführung absolviert, über die Königstreppe, vorbei an den mittelalterlichen Graffiti der Handwerker und der ehemaligen Schüler des Domgymnasiums bis zum Aussichtspunkt auf dem Süd-West-Turm, berichtet Martha Neupert von den Vereinigten Domstiftern. Auf dem Dachboden lernten sie, was es mit dem Himmelsloch auf sich hat, und besichtigten die mittelalterlichen Glocken, ihre Bauweise und ihre Geschichte. Viel Spaß hatten die Kinder auch beim anschließenden Kreativteil, in dem sie ihr eigenes Wappen entwickelten und auf eine Flagge malten.

