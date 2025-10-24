Der Saalekreis liefert die Umweltkalender nicht mehr in alle Haushalte. Das hatte in Vorjahren für viel Frust bei Einwohnern gesorgt. Für 2026 setzt das Umweltamt deshalb auf vielfältige Wege. Leiter Steffen Koch erklärt, wie Interessierte an Kalender und Infos kommen.

Merseburg/MZ. - Es ist die vielleicht heißeste Ware, die der Saalekreis in Umlauf bringt: der Umweltkalender, in dem auch die Tourenpläne für die Abfallentsorgung stehen. Für die Ausgabe 2024 hatte das Umweltamt die Auflage drastisch gekürzt und nicht mehr jedem Haushalt ein Exemplar zugeschickt. Das sorgte für viel Unmut. Im Vorjahr setzte der Kreis daher auf eine Vielfalt aus Kalendern, die an Verteilstationen ausgegeben wurden, Tourenplänen, Aufklebern und digitalen Angeboten. Nun naht der Umweltkalender 2026. Umweltamtsleiter Steffen Koch verriet im Gespräch mit Robert Briest, wie die Einwohner des Saalekreises an die neue Ausgabe kommen und wo sie sonst Informationen zur Müllabfuhr finden.