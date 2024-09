Eine Fusion von Querfurt und der Verbandsgemeinde Weida-Land: Das seien nur Gerüchte, erklärte der Bürgermeister Kay-Uwe Böttcher im Rat. Doch was spricht für und was gegen diesen Schritt?

Nemsdorf-Göhrendorf/MZ. - Als 2011 die Grenzen von Kommunen in Sachsen-Anhalt neu gezogen wurden, gingen Barnstädt, Farnstädt, Steigra, Nemsdorf-Göhrendorf, Obhausen und Schraplau einen Sonderweg. Sie schlossen sich nicht einer Einheitsgemeinde an, sondern blieben eigenständig und bildeten eine Verbandsgemeinde. Zuletzt wurde hinter vorgehaltener Hand allerdings verstärkt über eine mögliche Fusion mit der Stadt Querfurt gemunkelt. Deren Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) bestätigte im Interview, dass er davon gehört habe. Allerdings müsse das Weida-Land bei dem Thema auf ihn zukommen. In dessen Rat wies Bürgermeister Kay-Uwe Böttcher Fusionsüberlegungen als bloße Gerüchte zurück. Welche Vorteile er in der Verbandsgemeinde sieht und wo diese zu kämpfen hat, erläutert er im Gespräch mit Robert Briest.