Harald Schmidt diskutiert in Bad Lauchstädt über Goethe, die Relevanz von Kultur und das deutsche Stadttheater. Mit provokanten Aussagen und humorvollen Pointen stellt er Fragen zur Zukunft des Theatersystems.

Harald Schmidt in Bad Lauchstädt

Anlass war der 275. Geburtstag von Goethe: Harald Schmidt in Bad Lauchstädt.

Bad Lauchstädt/MZ. - Wer bislang meinte, dass Goethe der Weltmeister der goldenen Worte sei, der wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. So treffsicher schüttelt Harald Schmidt die Pointen aus dem Ärmel, dass man sehr oft das, was er gerade gesagt hat, gern sofort ausgedruckt sähe, um es zum Einrahmen nach Hause zu tragen.