Sophie Sucker aus Bad Dürrenberg kreiert am liebsten Taschen und Kleidung und präsentiert sie online und auf Märkten.

Von Melain van Alst 19.10.2025, 15:00
Sophie Sucker hat ihre genähten Produkte in Bad Dürrenberg verkauft.
Sophie Sucker hat ihre genähten Produkte in Bad Dürrenberg verkauft. (Foto: Sophies Lieblingsnaht)

Bad Dürrenberg/MZ. - Kinderkleidung, Mützen, Stirnbänder, Schals, aber vor allem das Nähen von Taschen macht Sophie Sucker Spaß. Längst näht sie nicht mehr nur für sich oder Freunde. Die 28-jährige Bad Dürrenbergerin hat sich im Nebenerwerb einen kleinen Shop aufgebaut und verkauft ihre eigenen Kreationen online und auf Märkten unter „Sophies Lieblingsnaht“.