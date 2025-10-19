Sophie Sucker aus Bad Dürrenberg kreiert am liebsten Taschen und Kleidung und präsentiert sie online und auf Märkten.

Bad Dürrenberg/MZ. - Kinderkleidung, Mützen, Stirnbänder, Schals, aber vor allem das Nähen von Taschen macht Sophie Sucker Spaß. Längst näht sie nicht mehr nur für sich oder Freunde. Die 28-jährige Bad Dürrenbergerin hat sich im Nebenerwerb einen kleinen Shop aufgebaut und verkauft ihre eigenen Kreationen online und auf Märkten unter „Sophies Lieblingsnaht“.