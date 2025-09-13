Zum 25-jährigen Jubiläum der Jahrhunderthalle treffen die SG Spergau am Samstag auf ihre alten Meister. Das Handball-Highlight im Saalekreis begeistert mit einem besonderen Väter-Söhne-Duell.

Merseburg/MZ. - Zur offiziellen Saisoneröffnung der Spielzeit 2025/26 am vergangenen Wochenende hatte das Oberliga-Team der SG Spergau noch Pause. Die Begegnung in Gräfenhainichen gegen den TuS Radis war auf Wunsch der Gastgeber in den November verlegt worden. Folglich starten die Spergauer nun am Sonnabend um 19:30 Uhr in der Jahrhunderthalle gegen die HSG Wolfen. In den vergangenen Jahren haben die Männer aus dem Saalekreis immer recht schwer ihren Rhythmus gefunden. Folglich musste man stets mit Punktedefiziten die Jagd auf die Konkurrenten angehen. Um besser in die Spielzeit 2025/26 zu kommen, hatte Trainer Tomas Jablonka diesmal einige Dinge anders gemacht. So war in die harte Vorbereitungsphase am 30. August aus gegebenem Anlass auch ein Testspiel der besonderen Art eingebaut.