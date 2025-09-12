weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Christopher Street Day in Halle: Rund um den Bahnhof treten Demonstranten Gegnern des CSD entgegen

Christopher Street Day in Halle Rund um den Bahnhof treten Demonstranten Gegnern des CSD entgegen

An diesem Samstag findet der CSD in Halle statt. Vor Beginn des Straßenfestes auf dem Markt und der anschließenden Demo durch die Innenstadt versammelten sich Demonstranten am Hauptbahnhof.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 13.09.2025, 11:34
Am Hauptbahnhof findet eine Versammlung von Unterstützern des CSD Halle statt.
Am Hauptbahnhof findet eine Versammlung von Unterstützern des CSD Halle statt. Foto: Denny Kleindienst

Halle (Saale)/MZ - Großes Polizeiaufgebot am Samstagvormittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Halle: Ein Teil des Platzes ist gesperrt. Vereinzelt wurden geparkte Autos abgeschleppt. Indes versammeln sich im Durchgang Richtung Riebeckplatz Unterstützer des Christopher Street Day, abgeschirmt von der Polizei.