Christopher Street Day in Halle Rund um den Bahnhof treten Demonstranten Gegnern des CSD entgegen
An diesem Samstag findet der CSD in Halle statt. Vor Beginn des Straßenfestes auf dem Markt und der anschließenden Demo durch die Innenstadt versammelten sich Demonstranten am Hauptbahnhof.
Aktualisiert: 13.09.2025, 11:34
Halle (Saale)/MZ - Großes Polizeiaufgebot am Samstagvormittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Halle: Ein Teil des Platzes ist gesperrt. Vereinzelt wurden geparkte Autos abgeschleppt. Indes versammeln sich im Durchgang Richtung Riebeckplatz Unterstützer des Christopher Street Day, abgeschirmt von der Polizei.