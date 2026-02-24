Schrottplatz in Schafstädt aufgesucht „Habe die Scheiße mit verbockt und stehe dafür gerade“ – Mann aus Kabelsketal zu Geldstrafe verurteilt
Ein Mann aus einem Ortsteil von Kabelsketal, der 2023 mit einem Komplizen in einen Autoschrottplatz in Schafstädt einbrach, kam am Amtsgericht Merseburg nun glimpflich davon. Unter anderem, weil er sich glaubhaft reuig zeigte und keine Vorstrafen hat. Was die Männer auf dem Firmengelände holen wollten und warum ihr Vorhaben scheiterte.
24.02.2026, 07:00
Schafstädt/Kabelsketal/Merseburg/MZ. - Der Plan war nicht aufgegangen, so wie er und sein Komplize ihn gefasst hatten: Am frühen 6. August 2023 verschafften sich ein heute 44‑Jähriger aus Kabelsketal und ein weiterer Mann Zugang zum Gelände eines Schrottauto-Händlers in Schafstädt, indem sie den Zaun beschädigten und durch das Loch stiegen.