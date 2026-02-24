Schrottplatz in Schafstädt aufgesucht „Habe die Scheiße mit verbockt und stehe dafür gerade“ – Mann aus Kabelsketal zu Geldstrafe verurteilt

Ein Mann aus einem Ortsteil von Kabelsketal, der 2023 mit einem Komplizen in einen Autoschrottplatz in Schafstädt einbrach, kam am Amtsgericht Merseburg nun glimpflich davon. Unter anderem, weil er sich glaubhaft reuig zeigte und keine Vorstrafen hat. Was die Männer auf dem Firmengelände holen wollten und warum ihr Vorhaben scheiterte.