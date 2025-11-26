Seit Herbst 2024 hat die Stadt Merseburg einen teilmobilen Blitzer erst getestet und dann gemietet. Nun will die Verwaltung den nächsten Schritt gehen. Das würde sich schnell rentieren - auch für die Verkehrssicherheit.

Merseburg/MZ. - Der Spitzname im Volksmund war schnell da. Ob ihrer Form war „Gulaschkanone“ eine naheliegende Wahl für die semistationäre Geschwindigkeitsmessung, die die Stadt Merseburg im vergangenen Herbst erstmals testete, aktuell least und demnächst fest anschaffen will. So steht es im bisherigen Haushaltsplan für 2026/27. Daran hat auch ein Antrag der AfD-Fraktion nichts geändert.