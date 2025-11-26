weather starkbewoelkt
  4. Mehr als 100 Jahre alt: 108. Geburtstag in Benndorf: Ilse Jacob informiert sich noch jeden Tag in der Zeitung

Mit ihren 108 Jahren zählt Ilse Jacob zu den ältesten Einwohnern in Sachsen-Anhalt und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie sie von den Gratulanten an ihrem Ehrentag gefeiert wurde.

Von Daniela Kainz 26.11.2025, 06:00
Ilse Jacob feierte in Benndorf ihren 108. Geburtstag. Bürgermeister Matthias Jentsch kam zum Gratulieren.
Benndorf/MZ - Wer es hört, mag es kaum glauben, und es handelt sich auch keineswegs um einen Schreibfehler: Ilse Jacob feiert am 25. November ihren 108. Geburtstag. Sie zählt damit zu den ältesten Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz.