Mehr als 100 Jahre alt 108. Geburtstag in Benndorf: Ilse Jacob informiert sich noch jeden Tag in der Zeitung
Mit ihren 108 Jahren zählt Ilse Jacob zu den ältesten Einwohnern in Sachsen-Anhalt und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie sie von den Gratulanten an ihrem Ehrentag gefeiert wurde.
26.11.2025, 06:00
Benndorf/MZ - Wer es hört, mag es kaum glauben, und es handelt sich auch keineswegs um einen Schreibfehler: Ilse Jacob feiert am 25. November ihren 108. Geburtstag. Sie zählt damit zu den ältesten Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz.