Mit ihren 108 Jahren zählt Ilse Jacob zu den ältesten Einwohnern in Sachsen-Anhalt und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie sie von den Gratulanten an ihrem Ehrentag gefeiert wurde.

108. Geburtstag in Benndorf: Ilse Jacob informiert sich noch jeden Tag in der Zeitung

Ilse Jacob feierte in Benndorf ihren 108. Geburtstag. Bürgermeister Matthias Jentsch kam zum Gratulieren.

Benndorf/MZ - Wer es hört, mag es kaum glauben, und es handelt sich auch keineswegs um einen Schreibfehler: Ilse Jacob feiert am 25. November ihren 108. Geburtstag. Sie zählt damit zu den ältesten Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz.