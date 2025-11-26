Der Gemeinderat Südharz muss an diesem Mittwoch über zusätzliche Kosten von rund 95.000 Euro entscheiden. Woraus das Defizit resultiert

Südharz muss für Kinderbetreuung in anderen Kommunen mehr zahlen

Südharz/MZ. - Die Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) muss in diesem Jahr rund 95.000 Euro mehr als geplant ausgeben, weil Kinder aus Südharz in Einrichtungen der Stadt Sangerhausen und der Verbandsgemeinde Goldene Aue statt in der eigenen Gemeinde betreut werden.