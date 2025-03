Merseburg/MZ. - Die Vorbereitungen für den Neubau der Schwimmhalle in Merseburg sind einen Schritt weiter. Der Stadtrat entschied am Donnerstag einstimmig, dass die Kommune einen Bebauungsplan für das Areal westlich des Hauptbahnhofes („Drei Schwäne“) erarbeiten lassen darf. Dies soll in einem beschleunigten Verfahren erfolgen. Der B-Plan ist Voraussetzung dafür, dass die Stadt einen Ersatz für die ein halbes Jahrhundert alte und marode Halle am Leunaer Weg errichten kann. Dafür ist Merseburg aber zwingend auf Fördermittel angewiesen. Ein Neubau würde nach ersten Schätzungen zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) hatte es zuletzt für unrealistisch eingestuft, dass das Projekt schon in den Doppelhaushalt 2026/27 aufgenommen wird.

