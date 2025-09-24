Das Planungsbüro Wiegner aus Querfurt hat sein Sanierungsprojekt in der Loderslebener Straße abgeschlossen. In der um 1910 erbauten Immobilie, die lange Zeit leer stand, sind vier Mietwohnungen entstanden. Welche Projekte die Planer als nächstes angehen wollen.

Das sanierte Haus aus der Gründerzeit und dessen neu gestaltetes Umfeld.

Querfurt/MZ. - „Der letzte Stein ist gesetzt“, sagt Carlo Wiegner vom gleichnamigen Planungsbüro aus Querfurt mit Blick auf das sanierte Gründerzeit-Haus und dessen neu gestaltetes Umfeld in der Loderslebener Straße 7 in der Quernestadt. Wiegners haben im Jahr 2019 die um 1910 erbaute Immobilie gekauft, um das historisch wertvolle Gebäude, das zuvor etwa zehn Jahre leer stand, zu restaurieren, vor dem Verfall zu bewahren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Zurückgeworfen durch Corona, einen Förderstopp und stark gestiegene Baupreise hat sich das Kernsanierungsprojekt länger gezogen als gedacht.