Hunderte sind beim Tag der offenen Tür in Zingst und werden durchs neu hergerichtete Haus geführt, das eine wechselvolle Geschichte hat. Für einige ist es auch ein Tag des Wiedersehens.

Die neuen Besitzer von Schloss Zingst hatten am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Zingst/MZ. - Im Eingangsfoyer von Schloss Zingst stehen viele Leute. So auch Ruth Mundt. Wie die anderen wartet sie auf die nächste Führung durchs Haus. Aber sie wisse bereits, sagt die 77-Jährige, die selbst in Zingst wohnt: „Wo früher mein Dienstzimmer war, ist jetzt ein Bad mit Dusche. Wo mal ein Fünf-Bett-Zimmer war, ist jetzt eine Suite. Der Aufzug, mit dem wir früher das Essen hochgefahren haben, der ist weg. Es hat sich etliches verändert.“ Ruth Mundt arbeitete zu DDR-Zeiten als Krankenschwester im Schloss, wo es Mütterheim und später Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie war. An diese frühere Nutzung erinnert im Haus jetzt nur noch ganz wenig. Ein Kulturverein gibt es im Schloss Zingst auch.