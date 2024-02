Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zingst/MZ - Es war eine spontane Sache, berichtet Ulrike Kappis, die mit ihrem Mann Matthias seit vergangenem Sommer im Schloss Zingst in der Gemeinde Querfurt lebt. „Man sagt doch: Die besten Gespräche finden in der Küche statt“, schmunzelt sie. Und in der Küche ihrer Wohnung im Schloss, das Matthias Kappis seit Anfang 2023 gehört und in dem umfangreiche Sanierungsarbeiten für einen zukünftigen Cafébetrieb und die Vermietung von Ferienwohnungen durchgeführt werden, wurde mit der Obhäuserin Anett Pust die Idee geboren, einen Verein zu gründen. Am Freitag ging das mit weiteren vier Gründungsmitgliedern aus der Region vonstatten. Der Kulturverein „Lauben und Schlösser“ ist entstanden.