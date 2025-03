Bad Lauchstädt/MZ. - An einem Feldweg liegt ein Auto auf dem Dach, der Fahrer darin eingeklemmt, reglos. Wenige Meter daneben hat der Pflug eines Traktors einen zweiten Wagen und auch seinen Fahrer regelrecht zerquetscht. Der Traktorfahrer selbst hat eine Platzwunde am Kopf und sitzt bewusstlos in seiner Kabine. Sirenen sind aus der Ferne zu hören. Wenig später rücken die Feuerwehren Bad Lauchstädt, Delitz am Berge und Milzau sowie zwei Rettungswägen an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.