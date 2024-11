Delitz am Berge/MZ. - Wer Delitz’ neuen Ortsbürgermeister treffen will, kann sein Glück am besten bei den Kleinsten des Dorfes versuchen. Zwei Mal die Woche arbeitet Thomas Beßler seit vergangenem August halbtags als Hausmeister in der Kita des Ortsteils der Goethestadt. „Es gibt mir Kraft, mit Kindern zu arbeiten“, sagt der 57-Jährige und sieht durchaus Synergieeffekte für sein neues Ehrenamt: Der Vorteil als Ortsbürgermeister sei, wenn Mamas oder Papas ein Anliegen hätten, sei der Dienstweg so kurz.

