Große Teile von Krumpa und die Landstraße Mücheln nach Braunsbedra von Sperrung betroffen

Krumpa/MZ - Im Geiseltal ist erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurden. Wie der Saalekreis am Dienstagvormittag mitteilte, fanden Arbeiter die 250 Kilo schwere Fliegerbombe auf einem Feld bei Krumpa. Der Kampfmittelräumdienst habe den Sprengkörper aus us-amerikanischer Produktion bereits begutachtet und plant nun eine Entschärfung für den Mittwochvormittag.

Notunterkunft in Turnhalle

Als ungefähren Zeitpunkt nannte der Kreis 10 Uhr. Erfahrungsgemäß ist der genaue Ablauf aber auch immer davon abhängig, wie gut die Evakuierung des Sperrgebietes gelingt. Dieses umschließt weite Teile von Krumpa inklusive der Landstraße von Mücheln nach Braunsbedra. Eine genaue Auflistung der Straße finden Sie weiter unten. Der Kreis ruft die Anwohner des Gebietes dazu auf, das Sperrgebiet bis Mittwoch 9 Uhr zu verlassen. Bereits ab 8.30 Uhr werden Ordnungskräfte und Feuerwehr vor Ort sein und das Gebiet sichern.

Das ist der Sperrkreis in und um Krumpa, der am Mittwoch ab 9 Uhr gilt. Grafik: Saalekreis

Als Notunterkunft wird die Krumpaer Sporthalle in der Wallstraße eingerichtet. Diese ist ab 6.30 Uhr geöffnet. Der Kreis bittet darum, dass Betroffene benötigte Medikamente und medizinische Hilfsmittel für die Zeit der Evakuierung mitnehmen. Wer Nachbarn mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen hat oder die nur mangelnde Deutschkenntnisse verfügen, wird gebeten, diese über die Maßnahmen zu informieren.

Kita geschlossen, Kreis organisiert Krankentransporte

Aufgrund der Bombenentschärfung bleibt die Kita „Benjamin Blümchen“, die sich im Sperrradius befindet, am Mittwoch geschlossen. Pflegebedürftige Menschen, die den Gefahrenbereich nicht selbstständig verlassen können, sollen sich beim Saalekreis unter der 03461/401258 melden. Dieser organisiert dann einen Krankentransport.

Aufgrund der geplanten Entschärfung kommt es zu Einschränkungen auf der Bahnstrecke Merseburg-Querfurt. Der Haltepunkt Krumpa wird ab 9.15 Uhr nicht mehr bedient. Die Busse der PNVG fahren dagegen ihre Haltestellen planmäßig an.

Erst im Frühjahr gab es Bombensprengungen

Das Geiseltal und insbesondere die Region Krumpa war im Zweiten Weltkrieg eines der Hauptziele alliierter Luftangriff. Der Grund dafür war vor allem das kriegswichtige Treibstoffwerk in Lützkendorf. In der Folge liegen nun noch immer zahlreiche Blindgänger im Boden. In den vergangenen Jahren ist es in der Region Krumpa/Braunsbedra daher wiederholt zu Funden und Entschärfungen gekommen.

Und Sprengungen. Erst im März jagte der Kampfmittelräumdienst bei Krumpa eine 250-Kilo-Bombe kontrolliert in die Luft, einen Monat später folgte eine Flaggranate. Der aktuelle Fundort liegt unweit der „Schrottlinde“, einem ehemaligen LPG-Gelände südlich von Krumpa. Dort laufen derzeit Sondierungsarbeiten für die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage im Geiseltal.

Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen: