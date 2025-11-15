Die Bundesregierung will Pharmazeuten mehr Impfungen erlauben. Doch schon den Grippeschutz bietet kaum jemand im Saalekreis an. Woran liegt das? Und wer nutzt die wenigen Angebote?

Geimpft wird beim Arzt, nur wenige Apotheker im Saalekreis bieten die Impfung gegen Grippe an.

Merseburg/MZ. - Es kämen regelmäßig Kunden, um sich impfen zu lassen. In diesem Herbst seien es bisher etwa 60 gewesen, berichtet Hendrik Veith. Er betreibt drei Apotheken in Merseburg. In zwei davon, der Sonnen- und der Domstadtapotheke, bietet er Grippeschutzimpfungen an. Damit ist er unter den Berufskollegen im Saalekreis ein Exot.