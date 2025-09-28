Wie Künstler Martin Bölke aus Braunsbedra zusammen mit Kindern der Grundschule Barnstädt heimatverbunde Motive auf eine vorher triste Wandfläche der Barnstädter Firma Konetzny bringt.

Kinder der 3. und 4. Klasse der Grundschule Barnstädt, hier im Bild die 3b und der Projekt-Sponsor Firma Konetzny, konnten am Graffiti-Projekt mit Künstler Martin Bölke mitwirken.

Barnstädt/MZ. - Schon von Weitem ist es sichtbar: Ein großes Graffiti-Kunstwerk in bunten Farben erstrahlt nun an einer einst tristen Wand der Firma Konetzny am Rand des Barnstädter Sportplatzes. In einigen Motiven, die der freischaffende Künstler Martin Bölke gestaltet hat, sind dabei auch Ideen von Kindern der Grundschule Barnstädt eingeflossen. Zudem konnten Dritt- und Viertklässler unter Anleitung des Medienpädagogen aus Braunsbedra auf der fast 150 Quadratmeter großen Wand selbst zur Sprühdose greifen.