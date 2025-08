Seltenes Handwerk im Saalekreis Goldschmiedin aus Passion: Wie eine Merseburgerin gegen Schmuck aus dem Internet besteht

Die Merseburger Goldschmiedemeisterin Christine Weigelt-Krause liebt ihren Beruf. Seit Jahrzehnten betreibt sie ihr Geschäft in der Merseburger Innenstadt. Warum die Handwerkerin an der an der Zukunft ihrer Branche.