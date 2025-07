Ein an Tollwut verendetes Tier hängt am Klettergerüst einer Kita. Die kann nicht ausschließen, dass Kinder Kontakt hatten. Das Virus kann für Menschen tödlich sein. Was bisher bekannt ist.

Goethestadt räumt Fehler ein: Was bisher zum Tollwutfall in Milzau bekannt ist

Milzau/MZ. - „Es tut uns sehr leid“, bat Christian Runkel (CDU), Bürgermeister der Goethestadt Bad Lauchstädt, am Montag um Entschuldigung bei Eltern und Kindern der Kita „Dino“ in Milzau. Dort sorgt der Fall einer an Tollwut verendeten Fledermaus für große Aufregung. Gesundheitsamt und Klinikum organisierten am Samstag eine groß angelegte Impfaktion. Doch für die Kinder ist das Risiko einer potenziell tödlichen Infektion noch nicht ausgeschlossen. Die wichtigsten Punkte im Überblick: