Fledermaus hing tagelang auf Gelände der Kita Eltern in großer Sorge nach bestätigtem Fall von Tollwut in Kita Milzau

Seit Freitag ist klar, dass eine Fledermaus, die mehrere Tage im Außenbereich der Kita „Dino“ in Milzau bei Bad Lauchstädt hing und schließlich verendete, mit Tollwut infiziert war. Mehrere Kinder hatten nach MZ-Informationen direkten Kontakt zu dem Wildtier. Der Kreis und das Basedow-Klinikum Merseburg organisierten am Samstag in einer Hauruck-Aktion ein Impfangebot.