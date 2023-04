Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Festnahme erfolgt am Mittwoch.

Merseburg/MZ - Vom Baumarkt direkt in die Justizvollzugsanstalt ist ein Mann am Mittwochnachmittag in Merseburg gewandert. Wie es dazu im Polizeibericht heißt, sei der Mann als gesuchte Person festgestellt worden, als er in den Baumarkt hineinging. Als er diesen wieder verlassen wollte, hätten Polizisten ihn festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und er den haftbefreienden Betrag über 2.700 Euro nicht zahlen konnte.