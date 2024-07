Unbekannte stehlen einen Geldautomaten aus einer Tankstelle in Merseburg Meuschau und erbeuten eine fünfstellige Summe. Wer hat das Fluchtauto gesehen oder etwas Auffälliges bemerkt?

Geldautomat aus Tankstelle in Merseburg gestohlen - Räuber trotz Nebels erfolgreich

Unbekannte sind in eine Tankstelle in Merseburg-Meuschau eingebrochen und haben einen Geldautomaten gestohlen.

Merseburg/MZ. - Die Räuber kamen morgens um drei und brachen in die Tankstelle in Merseburg-Meuschau an der B 181 ein. Die Beute: ein kompletter Geldautomat. Der verursachte Schaden inklusive des geraubten Geldes liegt laut Polizei im sehr hohen fünfstelligen Bereich.