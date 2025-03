Saisonstart an der Marina Mücheln Geiseltalsee: Auf diese neuen gastronomischen Angebote können sich Touristen freuen

Am Ufer des Geiseltalsees, am Hafen Mücheln, bereiten sich die Gastronomen auf die neue Saison vor. In zwei Häusern gab es über den Winter einen Betreiberwechsel. Wer die Neuen sind und womit sie punkten wollen.