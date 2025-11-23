weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Denkmal an der B250: Gedenktafel erneuert: Liederstädter Ortsgeschichte wieder sichtbar gemacht

Neue Gedenktafel am Kriegerdenkmal in Liederstädt eingeweiht. Durch das Engagement eines Einwohners und Sponsoring seiner Firma wurde die Erneuerung der Tafel möglich.

23.11.2025, 18:00
Frank Köhler (v. r. n. l.) mit Liederstädts Ortsbürgermeisterin Ute Rohlfing, Pfarrerin Kathrin Käss und Liederstädts Kirchenältester Irene Knuhr am Denkmal
Frank Köhler (v. r. n. l.) mit Liederstädts Ortsbürgermeisterin Ute Rohlfing, Pfarrerin Kathrin Käss und Liederstädts Kirchenältester Irene Knuhr am Denkmal (Foto: Rohlfing)

Liederstädt/MZ/LOS. - In Liederstädt erinnern an einem Denkmal nahe der Kirche an der B250 zwei Gedenktafeln an die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Die größere der beiden, welche den gefallenen Liederstädter Soldaten von 1914 bis 1918 gewidmet ist, wurde auf Initiative von Einwohner Frank Köhler erneuert.