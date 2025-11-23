Neue Gedenktafel am Kriegerdenkmal in Liederstädt eingeweiht. Durch das Engagement eines Einwohners und Sponsoring seiner Firma wurde die Erneuerung der Tafel möglich.

Liederstädt/MZ/LOS. - In Liederstädt erinnern an einem Denkmal nahe der Kirche an der B250 zwei Gedenktafeln an die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Die größere der beiden, welche den gefallenen Liederstädter Soldaten von 1914 bis 1918 gewidmet ist, wurde auf Initiative von Einwohner Frank Köhler erneuert.