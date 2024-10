Fußballfan Felix aus Erfurt kommt jedes Jahr ans Grab seines Freundes in Merseburg. Auch am Gedenkort im Stadtzentrum werden Blumen niedergelegt. Um 12.07 Uhr ertönen die Glocken der Stadtkirche.

Gedenken an Kevin in Merseburg - Fußballfan kommt jedes Jahr aus Erfurt

Felix aus Erfurt am Grab von Kevin – der Fußballfan kommt jedes Jahr nach Merseburg.

Merseburg/Erfurt/MZ. - „Seit damals komme ich jedes Jahr am 9. Oktober nach Merseburg und gehe an Kevins Grab“, erzählt Felix. Der 35-Jährige kommt aus Erfurt. „Ich bin Fan von Rot-Weiß Erfurt, Kevin war HFC-Fan. Und da zwischen unseren Klubs eine Fan-Freundschaft besteht, haben wir uns kennengelernt und angefreundet“, erzählt er der MZ. Sie hätten sich bei Fußballspielen getroffen und auch sonst ab und zu etwas unternommen. „Es ist schrecklich, dass er so ums Leben kommen musste “, sagt der Erfurter traurig.

Der junge Merseburger Kevin Schwarze (20) war eines der Opfer des terroristischen Anschlags von Halle am 9. Oktober 2019. Auf dem Entenplan hatten HFC-Fans damals einen Gedenkort mit Kerzen, Fotos, Blumen und Fanschals eingericht. In der Stadtkirche fand die emotionale Trauerfeier statt. Die Merseburger Lions hatten deshalb 2021 einen Gedenkort für Kevin Schwarze und die Hallenserin Jana Lange am Entenplan eingeweiht.

Die Mitglieder der Merseburger Lions, Christian Graf (l.) und Roland Schwarz haben Blumen am Gedenkort niedergelegt. (Foto: Undine Freyberg)

Neben einer damals neu gepflanzten Blutpflaume wurde eine Gedenktafel errichtet. Sie trägt die Inschrift: „Die Tür der Synagoge hat gehalten, und doch wurden zwei Menschen ermordet... Gepflanzt für Jana Lange, Kevin Schwarze und alle Betroffenen des antisemitischen Anschlags von Halle (Saale) an Jom Kippur 5780 (9. Oktober 2019), dem höchsten jüdischen Feiertag. Möge ihr Andenken uns Mahnung und Segen sein!“

Stadtratsvorsitzender Michael Hayn, Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr und Bürgermeister Bellay Gatzlaff (v.l.) beime Gedenken am Entenplan (Foto: Undine Freyberg)

Der aktuelle Lions-Präsident Roland Schwarz und Lions-Sekretär Christian Graf legten am Mittwoch einen Strauß Chrysanthemen mit einer schwarzen Schleife nieder. Auch Vertreter der Stadt gedachten am Entenplan der Opfer vom 9. Oktober 2019. Der Stadtratsvorsitzende Michael Hayn (CDU), Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) und Bürgermeister Bellay Gatzlaff legten Blumen nieder, als um 12.07 Uhr die Glocken der Stadtkirche zu hören waren.