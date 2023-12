Feuerwehren löschen am Flugplatz Merseburg Futter für Tiere im Südpark in Merseburg vernichtet - Brand durch Silvesterknaller ausgelöst?

Feuerwehren am Silvestermorgen im Einsatz. Es brennt in einem Hangar am Flugplatz Merseburg. Futter für die Tiere im Südpark wird dadurch komplett vernichtet. Die Polizei stellt Silvesterfeuerwerk sicher.