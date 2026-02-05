weather gefrierenderregen
  4. Eiskalter Wochenendtipp im Saalekreis: Für das Eisbaden im Strandbad Obhausen werden Eislöcher aufgehackt

Eiskalter Wochenendtipp im Saalekreis Für das Eisbaden im Strandbad Obhausen werden Eislöcher aufgehackt

Bereits zum 26. Mal führen das Jugendrotkreuz und die Wasserwacht vom DRK-Kreisverband Merseburg-Querfurt das traditionelle Eisbaden durch. Es findet am Sonntag, 8. Februar, um 14 Uhr im Strandbad Obhausen statt. Seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 1998 konnten bereits 913 Teilnehmer begrüßt werden - der 1.000. Eisbader ist nun in Sicht.

05.02.2026, 19:00
Für das alljährliche Eisbaden in Obhausen musste in einigen Wintern sogar die Wasseroberfläche freigehackt werden. Hier auf dem Foto aus dem Jahr 2012 ist zu sehen, wie vor Beginn des Eisbadens noch die letzte Eishaut vom Wasser entfernt wird. (Foto: Archiv/Wölk)

Obhausen/MZ. - Das Eisbaden im Strandbad Obhausen, zu dem das Jugendrotkreuz und die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) des Kreisverbandes Merseburg-Querfurt am Sonntag, 8. Februar, um 14 Uhr einladen, macht seinem Namen diesmal alle Ehre. „Endlich ist mal wieder Eis auf dem Wasser“, sagt Mario Schwabe, Kreisleiter des Jugendrotkreuzes.