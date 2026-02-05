Eiskalter Wochenendtipp im Saalekreis Für das Eisbaden im Strandbad Obhausen werden Eislöcher aufgehackt

Bereits zum 26. Mal führen das Jugendrotkreuz und die Wasserwacht vom DRK-Kreisverband Merseburg-Querfurt das traditionelle Eisbaden durch. Es findet am Sonntag, 8. Februar, um 14 Uhr im Strandbad Obhausen statt. Seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 1998 konnten bereits 913 Teilnehmer begrüßt werden - der 1.000. Eisbader ist nun in Sicht.