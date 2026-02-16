Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Vorschläge präsentiert, um den Führerschein günstiger zu machen. Die MZ hat mit drei Fahrlehrern gesprochen, was sie von der geplanten Reform halten: Haben sie Bedenken?

Sicherheit durch Führerschein-Reform gefährdet? Das sagen Fahrlehrer aus dem Saalekreis

Eine Fahrschülerin sitzt in einem Fahrschulauto neben ihrem Fahrlehrer.

Merseburg/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ. - Reiner Online-Theorieunterricht, weniger Sonderfahrten, Einführung einer Laienausbildung für Fahrschüler: Die Reformpläne des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) sollen den Führerschein günstiger machen. Sie sorgen zunächst vor allem für Diskussionen. Wie reagieren Fahrlehrer aus dem Saalekreis auf die Vorschläge?