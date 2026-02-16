Jetzt live
Debatte um günstigere Fahrerlaubnis Sicherheit durch Führerschein-Reform gefährdet? Das sagen Fahrlehrer aus dem Saalekreis
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Vorschläge präsentiert, um den Führerschein günstiger zu machen. Die MZ hat mit drei Fahrlehrern gesprochen, was sie von der geplanten Reform halten: Haben sie Bedenken?
Merseburg/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ. - Reiner Online-Theorieunterricht, weniger Sonderfahrten, Einführung einer Laienausbildung für Fahrschüler: Die Reformpläne des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) sollen den Führerschein günstiger machen. Sie sorgen zunächst vor allem für Diskussionen. Wie reagieren Fahrlehrer aus dem Saalekreis auf die Vorschläge?