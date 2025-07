Bei der Fohlenschau in Schnellroda erhalten rund 40 Tiere ihre Bewertung und werden registriert. Züchter Julia Ertel und Nils Weber sprechen über ihre Freundschaft und ihre Leidenschaft für die Vierbeiner.

Fohlenschau in Schnellroda: Wie aus gemeinsamer Leidenschaft eine Freundschaft entstand

Schnellroda/MZ. - Anfangs läuft Shetlandpony Fohlen „O2“ noch neben seiner Mutter „Only want You v. den Trent“ während seiner Bewertungsrunde bei der Fohlenschau in Schnellroda. Das wurde ihm allerdings schnell zu langweilig und er entschied sich, im Galopp die Runde zu verlassen. Quer rannte er über den Platz. Züchterin Julia Ertel aus Braunsbedra hinter ihm, um das Shetlandpony wieder einzufangen. Ein Moment, der für Erheiterung im Publikum sorgte.