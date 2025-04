Flucht vor Gewalt: Was Frauen in Merseburg zahlen müssen

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, flüchten sich oft in Frauenschutzhäuser.

Merseburg/MZ. - Das wissen vermutlich die wenigsten: Wird eine Frau von ihrem Partner oder Ehemann bedroht und flüchtet in ihrer Not in ein Frauenschutzhaus, muss sie für ihren Aufenthalt dort selbst aufkommen.